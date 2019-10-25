Гаагский суд принял жалобу жителей Кузбасса на геноцид

Они обратились туда из-за невыносимых условий в регионе.

Международный уголовный суд оправил официальный ответ жителям городского округа Киселевск Кемеровской области. Там говорится, что их жалоба принята к рассмотрению, — пишет кузбасский интернет-журнал «Абажур».

Россияне обратились в Гаагу минувшим летом. Они утверждали, что рядом с их поселениями расположены предприятия, которые добывают уголь отрытым способом, а работают эти компании с многочисленными нарушениями норм безопасности. Кузбасцы подчеркивали, что из-за этого в регионе сильно растет количество онкологических заболеваний, причем как у взрослых, так и у детей. По словам авторов обращения, правоохранительные органы эти обстоятельства не расследуют, а власти отказываются переселять россиян, поскольку они якобы не подают в санитарно-защитные зоны предприятий. Местные жители неоднократно повторяли, что действия чиновников «по своей сути являются геноцидом и преступлениями против человечества».

Ранее кузбасцы просили убежища у премьер-министра Канады. Джастин Трюдо им ответил, что страна готова рассмотреть их просьбу, если россияне получат статус беженцев.

Ответ Гаагского суда не означает, что там согласились начать расследование. Жителям Кузбасса еще могут в их жалобе отказать.