На сегодня намечен очередной раунд переговоров между США и Китаем по торговым вопросам

Глава Минфина США Стив Мнучин и торговой представитель Роберт Лайтхайзер сегодня проведут встречу с китайскими чиновниками, где будет обсуждаться первая фаза торговой сделки между США и Китаем. Две недели назад президент Трамп объявил о «величайшей и крупнейшей сделки в истории» после переговоров Мнучина с китайцами. Сам министр финансов был более сдержан — он назвал договоренности фундаментальными и существенным прогрессом. Белый Дом согласился не поднимать тарифы на китайские товары с 25 до 30-ти процентов на общую стоимость в 250 млрд долларов, а Китай согласился закупить американской фермерской продукции на сумму от 40 до 50 млрд долларов. В самом Китае официальная пресса была намного более умеренной — договоренности были названы прогрессом и результатом, но не сделкой. Позитивные шаги в переговорах при этом не остановили Китай от попытки взыскать с США 2.4 млрд долларов в качестве ответных санкций за несоблюдение правил ВТО.

Сегодняшние переговоры пройдут в преддверии саммита ОПЕК в Чили, где Дональд Трамп и Си Цзиньпин проведут личную встречу.