Международный уголовный суд в Гааге зарегистрировал коллективное обращение жителей Кузбасса

Они жалуются на невыносимые условия жизни. В Киселёвске расположено 10 угольных разрезов и 5 горно-обогатительных предприятий, которые нарушают экологическое законодательство. Своё обращение в Гаагский суд местные жители направили в конце августа, напоминает Znak.com.
2019-10-25T11:31:00+03:00
2019-10-25T11:33:09+03:00
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11:31, 25 октября 2019
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