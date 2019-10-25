Международный уголовный суд в Гааге зарегистрировал коллективное обращение жителей Кузбасса

Они жалуются на невыносимые условия жизни. В Киселёвске расположено 10 угольных разрезов и 5 горно-обогатительных предприятий, которые нарушают экологическое законодательство. Своё обращение в Гаагский суд местные жители направили в конце августа, напоминает Znak.com.