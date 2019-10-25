Боец смешанного стиля Коннор Макгрегор не вышел к дагестанцами, которые ждали его у московского отеля Ритц-Карлтон

Макгрегор дал в столице пресс-конференцию, которая как и большинство его публичных выступлений, получилась скандальной. Почти всю ее Коннор посвятил Хабибу Нурмагомедову, которого элементарно провоцировал для того, чтобы его российский соперник согласился на матч-реванш. Год назад Макгрегор проиграл Нурмагомедову, попавшись на удушающий прием в четвертом раунде. В частности, ирландец сказал, что Хабиб трус, как и все дагестанцы, поскольку прячется от него. Затем ирландец отправился на футбол. Он смотрел матч Лиги Европы между ЦСКА и Ференцварошем. К вечеру у отеля Ритц-Карлтон начали собираться дагестанцы, которых контролировал ОМОН. Они вызывали Коннора на разговор, но он так и не появился, хотя написал твит из своего номера и затем удалил его.

Свой следующий бой Коннор Макгрегор проведет в начале 2020 года. Соперник пока не назван.