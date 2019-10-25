В Центральноафриканской Республике может появиться российская военная база

Кроме того, руководство страны рассчитывает на новые поставки оружия из России.

О возможности создания российской военной базы в интервью РИА Новости рассказал президент ЦАР Фостен-Арканж Туадера. По его словам, сейчас министерства обороны двух стран продолжают работать над этим вопросом. Другие подробности относительно проекта не сообщаются. В начале года о возможном появлении российской базы говорила и министр обороны ЦАР Мари Ноэль Койяра.

Туадера также высказался за расширение сотрудничества с Россией и в других областях. Глава африканского государства рассчитывает получить и новые партии оружия дополнительно к пяти тысячам единиц, которые уже были поставлены. По утверждению президента ЦАР, это поможет местным военным «выполнять свои задачи должным образом».

Туадера на днях прилетал в Сочи на форум «Россия-Африка», где встретился с Владимиром Путиным. Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков утверждал, что вопрос создания военной базы в ходе беседы не обсуждался.

Напряженная обстановка в ЦАР сохраняется с 2013 года. По некоторым данным, в стране находятся российские наемники из «ЧВК Вагнера», но официально эта информация не подтверждена.