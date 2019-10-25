ФСБ может получить право отключать связь с целыми странами в рамках борьбы с телефонным терроризмом

Как пишет РБК, инициатива разработана по поручению Совбеза. Для исполнения этого поручения была создана специальная группа. Обязать операторов блокировать трафик в направлении определённой страны, если с её территории будут поступать ложные сообщения о терактах – основное предложение.

Вряд ли блокировка целых стран сможет остановить телефонный терроризм, даже несмотря на изменение законодательства, сказал «эху Москвы» интернет-эксперт Антон Меркуров. Антон Меркуров добавил, что никаких документов пока никто не видел и пока не понятно, что предлагается.