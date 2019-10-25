В Канаде сегодня стартует второй этап серии Гран-при по фигурному катанию

В женском катании за российскую команду выступят двукратная чемпионка мира Евгения Медведева, а также Александра Трусова и Серафима Саханович. Основные соперницы здесь — американка Брейди Теннелл и Рика Кихира из Японии.

В мужском разряде нашу страну представит Андрей Лазукин. Бесспорным фаворитом этапа является двукратный олимпийский чемпион японец Юдзуру Ханю.

В соревновании спортивных пар и танцевальных дуэтов от России выступят по две пары.

Добавим, что наша делегация из-за долгой выдачи багажа не успела на самолет во время пересадки в Калгари. И в итоге добиралась до Келоуны, где и пройдут соревнования, больше суток.

Уже сегодня вечером на старт Skate Canada выйдут танцоры и женщины-одиночницы.