Патрушев: Иностранные спецслужбы ищут уязвимости IT инфраструктуры РФ для проведения массированных компьютерных атак

Иностранные спецслужбы целенаправленно ищут уязвимости IT инфраструктуры России для проведения массированных компьютерных атак, утверждает секретарь Совета Безопасности Николай Патрушев. Только в Сибирском Федеральном округе, по его словам, в этом году зафиксировано более полутора миллионов вредоносных воздействий на информационные ресурсы органов власти.