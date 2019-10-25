Центральноафриканская республика рассматривает возможность создания в стране российской военной базы

Об этом в интервью агентству РИА «Новости» сообщил президент Фостен-Арканж Туадера. ЦАР также просит Россию о дополнительных поставках вооружений. Президент напомнил что в республике уже работают российские инструкторы.
2019-10-25T10:30:00+03:00
2019-10-25T10:31:55+03:00
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10:30, 25 октября 2019
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