ЦСКА стал первым российским клубом, который проиграл три матча подряд в Лиге Европы

Краснодар, напротив, выиграл.

Венгерский Ференцварош отбивался в гостевом матче с ЦСКА две трети времени. Несколько контратак, даже опасных, не в счет. Армейцы били по штангам, промахивались из выгодных положений, но гола так и не было, а за несколько минут до конца венгерский клуб забил сам, не оставив ЦСКА времени на спасение 0-1.

Краснодар, напротив, оборонялся весь первый тайм матча против турецкого Трабзонспора, сохраняя при этом силы, которые очень пригодились во втором тайме, когда защитнику турецкого клуба не удалось остановить мяч на оинии ворот даже рукой. Берг добил его сетку. Игру успокоил гол Вильены, забитый после тонкого паса Ари. Краснодар остается в игре после победы со счетом 2-0.

ЦСКА занимает последнее место в своей группе Лиги Европы, Краснодар переместился на третье.