В Москве у нескольких станций метро состоятся одиночные пикеты в поддержку политзаключённых, в том числе, фигурантов «Московского дела» и «Нового величия». Акции будут продолжаться с 17 до 20 часов.

На новых фигурантов «московского дела» Андрея Баршая, Владимира Емельянова и Егора Лесных оказывают давление в изоляторе временного содержания. Об этом «Эху Москвы» рассказала член ОНК Москвы Марина Литвинович. Литвинович отметила, что конкретно в этом изоляторе есть пять свободных камер, однако руководство не идёт на контакт.