Власти Москвы впервые за 11 лет не согласовали «Русский марш» 4 ноября

При этом в этот день пройдет разрешенный мэрией «Правый марш».

В столичную администрацию было подано сразу несколько заявок на проведения маршей от националистических организаций и движений. Одна из них от оргкомитета «Русского марша», еще две от члена ассоциации «Институт национальной политики» Дмитрия Михайлова и члена незарегистрированной политической партии «Третья альтернатива» Владимира Бурмистрова. В итоге, как пишет газета «Ведомости», они совместно будут проводить «Правый марш» в районе Люблино – на традиционной для националистов площадке — мэрия мероприятие разрешила. А вот организаторам «Русского марша» в согласовании акции отказали. Как сообщили в оргкомитете, мероприятия не имеют друг к другу никакого отношения — «Правый марш» пройдет без митинга, на проведении которого настаивали организаторы «Русского марша». В ответ на их заявку власти не предложили альтернативных площадок, а отказ, первый за 11 лет, обосновали тем, что в городе много мероприятий в этот день. Организаторы «Русского марша» считают эту причину формальной и не соответствующей законодательству. Они собираются продолжить переговоры с мэрией.

«Русский марш» — это ежегодная акция представителей русских националистических организаций и движений. Она проводится 4 ноября в различных городах России и приурочена ко Дню народного единства. В прошлом году в Москве прошло сразу два шествия.