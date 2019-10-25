ФСБ может получить право отключать связь с целыми странами в рамках борьбы с телефонным терроризмом

Как пишет РБК, инициатива разработана по поручению Совбеза. Для исполнения этого поручения была создана специальная группа. Обязать операторов блокировать трафик в направлении определённой страны, если с её территории будут поступать ложные сообщения о терактах – основное предложение. Как будут осуществлять блокировку, пока не понятно.
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Переезд Франко Перед нами возникает такой же вопрос: как быть с Лениным? Перенос тела ничего не изменит. Нужно чтобы в обществе утвердилось, что он не был героем, что его идеи привели страну к репрессиям, голоду. Испанцы решение приняли. Для них Франко – диктатор, а его правление – темное время истории. Нам свое решение еще только предстоит принять…
Третий мир и третий Рим. Нужен ли России африканский престиж за 20 млрд долларов? Проблема наша не в подаренных кому-то невозвратных миллиардах. А в том, что люди, вцепившиеся мертвой хваткой во власть, перестают понимать, что нужно людям, которые где-то там, внизу, копошатся. Зато, конечно, престиж растет и перспективы открываются такие, что аж жутко…