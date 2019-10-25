ФСБ может получить право отключать связь с целыми странами в рамках борьбы с телефонным терроризмом

Как пишет РБК, инициатива разработана по поручению Совбеза. Для исполнения этого поручения была создана специальная группа. Обязать операторов блокировать трафик в направлении определённой страны, если с её территории будут поступать ложные сообщения о терактах – основное предложение. Как будут осуществлять блокировку, пока не понятно.