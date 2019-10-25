Россия направила в Сирию 300 военных полицейских из Чечни

В числе прочего они будут содействовать выводу курдских подразделений из зоны вблизи от сирийско-турецкой границы.

О прибытии в Сирию российских военнослужащих сегодня рано утром сообщили в Минобороны. Представители ведомства уточнили, что речь идет о подразделении военной полиции, которое дислоцировалось в Чечне. Около 300 человек отправились в Сирию с аэродрома в Северной Осетии. Телеканал «Звезда» опубликовал кадры приземления самолета Ил-76 с военными на борту. На этой записи также виден бронеавтомобиль, который находился в грузовом отсеке самолета. Всего в Сирию планируется перебросить около 20 таких машин.

Военные, которые прошли специальную подготовку, приступят к выполнению задач в ближайшее время. В Минобороны говорят, что подразделение будет обеспечивать безопасность населения, поддерживать правопорядок и заниматься патрулированием территории. Кроме того, полицейские будут содействовать выводу курдских сил из 30-километровой зоны вблизи границы с Турцией.

Об урегулировании ситуации на северо-востоке Сирии на этой неделе договорились президенты России и Турции. В соответствии с планом курдским формированиям дается 150 часов на то, чтобы покинуть приграничную зону. После этого военные двух стран приступят к совместному патрулированию.