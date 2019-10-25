Военная операция Турции усугубила гуманитарную ситуацию в Сирии

Об этом на заседании Совбеза ООН заявила помощник Генсека по гуманитарным вопросам Урсула Мюллер. По её словам, за последние две недели вынуждены были бежать на юг около 180 тысяч человек. Из них примерно половина дети. Мюллер напомнила, что из трёх миллионов человек, которые проживают на северо-востоке Сирии, почти 2 миллиона и так нуждаются в гуманитарной помощи.
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