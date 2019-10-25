Российские власти потратили на проведение саммита Россия – Африка в Сочи 4,5 миллиарда рублей

Как пишет РБК со ссылкой на материалы госзакупок, он стал одним из самых дорогих форумов за 10 лет. Больше стоили только Всемирный фестиваль молодёжи и студентов в 2017 году и саммит АТЭС во Владивостоке в 2012.

На форуме в Сочи было подписано более 50 соглашений на сумму, превышающую 800 миллиардов рублей.