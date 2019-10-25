Россиянка Мария Бутина сегодня должна быть освобождена из американской тюрьмы

Она провела в ней полтора года за нарушение законов о регистрации иностранных агентов.

Мария Бутина была арестована в Вашингтоне в июле прошлого года после нескольких недель наблюдения за ней агентами ФБР — они пришли к выводу, что россиянка собирается покинуть страну. Бутиной, въехавшей в США в 2016 году по студенческой визе с целью обучения в Американском Университете, предъявили обвинения в том, что она действовала в качестве агента российского правительства без регистрации в Минюсте США.

За время нахождения в США Бутина налаживала связи с политиками и функционерами Республиканской партии и ее главным спонсором — Национальной Стрелковой Ассоциацией США. Вместе с бывшим сенатором и тогдашним замглавой Центробанка России Александром Торшиным они посещали конвенцию НСА, встречались с тогдашним губернатором Висконсина Скотом Уокером, посещали Национальный молитвенный завтрак с участием уже избранного президента Дональда Трампа. Кроме того, у Бутиной была любовная связь с республиканским функционером, 57-летним Полом Эриксоном, с котором она вместе жила, а также зарегистрировала компанию в Южной Дакоте. Прокурорам по делу Бутиной удалось доказать, что она работала в интересах российского государства под руководством своего босса Торшина, который в апреле прошлого года попал под американские санкции.

Бутина в итоге признала вину, это позволило ей избежать длительного тюремного заключения. Каким рейсом россиянка вернётся в Москву, не известно. Ей разрешат сделать только один телефонный звонок перед вылетом.