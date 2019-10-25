Мэрия Москвы согласовала проведение «правого марша» 4 ноября в Люблино

Одновременно отказано организаторам «Русского марша» – впервые за 11 лет, сообщает телеканал «Дождь». «Правый марш» состоится без митинга, на проведении которого настаивали организаторы альтернативной акции. Националистические организации проводят шествия в Москве 4 ноября с 2005 года.