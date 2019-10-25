ФСБ вскоре получит полномочия блокировать связь с целыми странами для борьбы с ложными сообщениями о терактах

Законопроект была разработан по поручению Совета безопасности после того, как по стране прокатилась не одна волна телефонного терроризма.

Операторов связи обяжут блокировать по требованию ФСБ трафик в направлении определенной страны, если с этой территории будут поступать звонки с ложными сообщениями о терактах. Ограничения будут действовать до полугода, выяснила газета РБК. Один из участников межведомственной рабочей группы рассказал изданию, что блокироваться будет не только голосовая связь, но и передача данных, а значит, будет перекрыт доступ к информационным ресурсам, сервисам, веб-сайтам. Как пояснил собеседник газеты, обусловлено это тем, что оба вида трафика передаются по одним каналами блокировать их по отдельности «довольно проблематично». К тому же чаще всего такие звонки поступают с сервисов формата Skype Out и Viber Out, которые позволяют совершить звонок из компьютерной программы на номера общего пользования. В документе уточнений по поводу того, какой именно канал связи будут блокировать, нет. Мнение экспертов, опрошенных РБК, разошлись. Одни говорят, что техническая возможность блокировать отдельные виды трафика есть, другие утверждают, что сделать это трудно, да и бессмысленно, если зачастую для телефонного терроризма используются приложения.

Звонки с сообщениями о минировании аэропортов, вокзалов, торговых центров и государственных учреждений стали массово появляться в разных городах с сентября 2017 года. Из-за них правоохранительным органам приходилось эвакуировать сотни тысяч людей.