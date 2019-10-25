300 военных полицейских из Чечни дополнительно переброшены в Сирию

Как сообщают в Министерстве обороны, в ближайшее время они приступят патрулированию границы с Турцией. В их задачу будет входить и содействие отводу курдских отрядов самообороны вместе с вооружением на 30 километров.

Не исключено, что на северо-восток Сирии вскоре отправятся 500 американских военнослужащих. По данным The Wall Street Journal, Белый дом рассматривает вариант охраны нефтяных месторождений. Издание отмечает, что цели США в Сирии корректируются.

Министры обороны стран НАТО обсудили конфликт на севере Сирии.

Конкретных решений нет, да и они вряд ли могли бы быть: встреча министров обороны стран НАТО — это подготовка к переговорам министров иностранных дел, которые, в свою очередь, послужат основой для декабрьского саммита лидеров стран альянса. На нем должны будут объявить о некоторых достижениях.

Турция, своей операцией на севере Сирии, которая уже привела к новым тысячам беженцев, неожиданно изменила повестку дня. Дипломаты в НАТО говорят, что последний раз подобное происходило в 1974 году, когда та же Турция захватила часть греческого Кипра. По словам источников внутри альянса, механизмов повлиять на Анкару нет, а разругаться нельзя — Турция слишком ценный союзник, второй по военной силе член НАТО, который занимает ключевое положение на Ближнем Востоке.

Генсек НАТО Йенс Столтенберг после встречи министров обороны сообщил, что между странами есть разногласия, но дискуссия была откровенной и полезной. Он добавил, что важно сохранить достижения в Сирии в борьбе с общим врагом — это боевики— исламисты.

Министры обороны стран НАТО также обсудили гибридные угрозы. Отвечая на вопрос «Эха Москвы», генсек альянса Йенс Столтенберг пояснил, что каким угрозам относятся и военная операция России в Крыму, и хакерские атаки.