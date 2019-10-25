Z Архив новостей новости
5 9 6 972
Эксклюзив Эха 08:56, 25 октября 2019

300 военных полицейских из Чечни дополнительно переброшены в Сирию

Как сообщают в Министерстве обороны, в ближайшее время они приступят патрулированию границы с Турцией. В их задачу будет входить и содействие отводу курдских отрядов самообороны вместе с вооружением на 30 километров.
Не исключено, что на северо-восток Сирии вскоре отправятся 500 американских военнослужащих. По данным The Wall Street Journal, Белый дом рассматривает вариант охраны нефтяных месторождений. Издание отмечает, что цели США в Сирии корректируются.

Министры обороны стран НАТО обсудили конфликт на севере Сирии.

Конкретных решений нет, да и они вряд ли могли бы быть: встреча министров обороны стран НАТО — это подготовка к переговорам министров иностранных дел, которые, в свою очередь, послужат основой для декабрьского саммита лидеров стран альянса. На нем должны будут объявить о некоторых достижениях.

Турция, своей операцией на севере Сирии, которая уже привела к новым тысячам беженцев, неожиданно изменила повестку дня. Дипломаты в НАТО говорят, что последний раз подобное происходило в 1974 году, когда та же Турция захватила часть греческого Кипра. По словам источников внутри альянса, механизмов повлиять на Анкару нет, а разругаться нельзя — Турция слишком ценный союзник, второй по военной силе член НАТО, который занимает ключевое положение на Ближнем Востоке.

Генсек НАТО Йенс Столтенберг после встречи министров обороны сообщил, что между странами есть разногласия, но дискуссия была откровенной и полезной. Он добавил, что важно сохранить достижения в Сирии в борьбе с общим врагом — это боевики— исламисты.

Министры обороны стран НАТО также обсудили гибридные угрозы. Отвечая на вопрос «Эха Москвы», генсек альянса Йенс Столтенберг пояснил, что каким угрозам относятся и военная операция России в Крыму, и хакерские атаки.



Загрузка комментариев...

Самое обсуждаемое

Блоги

Рожденные 21 октября Поздравить…

5 214 6 7197 21.10
Kопросы, день рождения, эхо москвы, праздники, события
Блоги

Юрий Каннер президент Российского еврейского конгресса

Праздник обретения и сравнения Сегодня евреи отмечают Симхат-Тора, в буквальном переводе – «Радость Торы» — праздник завершения годового цикла чтения Книги. Это единственный еврейский религиозный праздник, традицию отмечания которого ввели русские евреи…

5 212 6 10404 20.10
Kпраздники, общество, мнения
Блоги

Андрей Пионтковский публицист, политолог

Перемирие Ночь с 14 на 15 октября была решающей для судьбы и украинского государства, и лично президента Зеленского…

5 498 6 68981 18.10
Блоги

Антон Орехъ обозреватель

Переезд Франко Перед нами возникает такой же вопрос: как быть с Лениным? Перенос тела ничего не изменит. Нужно чтобы в обществе утвердилось, что он не был героем, что его идеи привели страну к репрессиям, голоду. Испанцы решение приняли. Для них Франко – диктатор, а его правление – темное время истории. Нам свое решение еще только предстоит принять…

5 129 6 9981 24.10
Kобщество, история, испания, власть, мнения
Блоги

SPEKTR.PRESS репортажи, интервью, мнения

Третий мир и третий Рим. Нужен ли России африканский престиж за 20 млрд долларов? Проблема наша не в подаренных кому-то невозвратных миллиардах. А в том, что люди, вцепившиеся мертвой хваткой во власть, перестают понимать, что нужно людям, которые где-то там, внизу, копошатся. Зато, конечно, престиж растет и перспективы открываются такие, что аж жутко…

5 59 6 5083 24.10
Kобщество, путин, политика, финансы, африка, события
Блоги

Артемий Троицкий работник субкультуры

+ Что я думаю про последние действия Зеленского Что я думаю про последние действия Зеленского Украине нужны две вещи. 1. Мир. Чтобы не было войны. 2. Чтобы не было России. Чтобы Россия отвяла. Никакого вмешательства России в украинские дела…

5 202 6 24631 21.10
Kукраина, зеленский, политика, общество, видео, мнения
Блоги

Сергей Шаргунов писатель, депутат Государственной Думы

Тупая жестокость По безжалостной логике суда, теперь надо разлучить бабушку и мальчика, а его определить в детдом…

5 60 6 15417 18.10
Kдети, законы, мнения
Блоги

«Они надели фату на Сталина» Книжный магазин отказался от журнала «Дилетант» из-за Гитлера и Сталина на обложке…

5 296 6 38176 24.10
Kистория, общество, власть, события
Блоги

Зоя Светова журналист

Тамара Морщакова: «Я не принимаю и не понимаю эту отставку» «Я допускаю, что тех, кто выскажется против решения об отставке Федотова, возможно, попросят уйти», — член СПЧ прокомментировала новость об отставке Михаила Федотова…

5 115 6 46300 18.10
Kправозащитники, федотов, власть, политика, рф, отставки, мнения
Блоги

Меморандум о взаимопонимании между Российской Федерацией и Турецкой Республикой Начиная с 12.00 23 октября 2019 года на сирийскую сторону сирийско-турецкой границы за пределами зоны операции «Источник мира» вводятся подразделения российской военной полиции и сирийской пограничной службы…

5 185 6 24950 22.10
Kтурция, документы, события
Блоги

В офис правозащитной организации «Комитет за гражданские права» пришли силовики Их цель пока неизвестна, — рассказал «Эху Москвы» глава комитета Андрей Бабушкин…

5 48 6 7301 22.10
Kобщество, политика, обыски, фото, события
Интервью Особое мнение

Сергей Марков гость: Сергей Марков политолог

Многие в России готовы сменить были бы Путина бы, если бы Запад прекратил гибридную войну против России. Во время войны главнокомандующих не меняют…

5 71 6 11255 21.10
#слушать 33:30 8читать ;смотреть $скачать 7.7 МБ
Блоги

Алексей Навальный политик

Роберто Фабио Монда Карденас Владимирович Я вот знаете, чего жду? Что в этой адской схеме против ФБК ещё и задействовали резидентуру российской разведки в Испании…

5 191 6 82049 18.10
Блоги

На Лубянке у здания ФСБ проходят пикеты, приуроченные к годовщине арестов по делу «Сети» Напомним, одиннадцать человек в Пензе и Петербурге обвиняют в участии в террористическом сообществе…

5 38 6 6130 19.10
Kобщество, фото, протесты, суды, фсб, события
Блоги

Члены СПЧ проголосовали за обращение к президенту РФ с просьбой сохранить полномочия председателя Совета Михаила Федотова В обращении отмечается, что такое сохранение вполне соответствует действующему законодательству…

5 44 6 11913 18.10
Kобщество, права, события
Блоги

Леонид Млечин историк, писатель

+ Михаил Федотов. Человек на своем месте Михаил Федотов. Человек на своем месте Известие о том, что Михаил Александрович Федотов, советник президента и глава президентского Совета по правам человека, может уйти в отставку, потому что ему уже исполнилось 70 лет, очень взбудоражило общество…

5 60 6 10051 20.10
8читать ;смотреть
Kполитика, общество, власть, чиновники, события

Популярное за неделю

Новости

Сын бывшего министра по делам Открытого правительства Михаила Абызова покинул Россию. Он опасается изъятия из  семьи органами опеки.

5 2 6 1924
Код доступа

Юлия Латынина ведущий: Юлия Латынина обозреватель «Эха Москвы»

Просто на наших глазах удивительный культ зарождается. Вот обряд инициации — это, видимо, когда вшестером в броне бить лежащего на земле человека. Это же что-то меняет в человеке…

5 118 6 113236 19.10
#слушать 50:08 8читать ;смотреть $скачать 11.5 МБ
Голосование

3171295
«Произведения искусства: подделки, кражи, вандализм».
Выбираем процесс для программы «Не так!»

5 7 6 5198 20.10
Блоги

Вадим Радионов журналист латвийской радиостанции BALTKOM

Владимир Познер: Время сейчас опасное, что-то будет «Я не могу сказать, что настроен очень оптимистически. Но могу сказать точно, что я этого не увижу. Не успею»...

5 122 6 164136 21.10
Kобщество, события
Блоги

Екатерина Шульман политолог, доцент Института общественных наук РАНХиГС, специалист по проблемам законотворчества

+ Как я перестала быть членом СПЧ Как я перестала быть членом СПЧ Структуру эту, надо признать, мы совместными усилиями разрохали, больше её не будет. Вы об этом совете больше ничего не услышите, а то, что услышите — не будет иметь значения…

5 152 6 88105 22.10
Kправозащитники, власть, политика, общество, видео, мнения
Персона

Юлия Латынина Юлия Латынина обозреватель «Эха Москвы»

6 8126112
Персона

Дмитрий Быков Дмитрий Быков писатель, журналист

6 4237059

Сегодня в эфире