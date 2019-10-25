Руководитель федерального проекта «Трезвая Россия» просит правительство создать «чёрный список» пассажиров, которые устраивают пьяные дебоши в поездах. Султан Хамзаев предлагает запретить нарушителям пользоваться железнодорожным транспортом в течение года, а также увеличить штрафы. С прошлого года российские авиакомпании получили право вносить пассажиров в «чёрный список» и отказывать им в праве пользоваться самолётами.