Проверка по расследованию о предполагаемом вмешательстве РФ в выборы в США приобрела статус уголовного дела

Проверка по расследованию о предполагаемом вмешательстве России в президентские выборы в США приобрела статус уголовного дела. Как пишет газета The New York Times, это позволит прокурору вызывать свидетелей в суд для дачи показаний и запрашивать документы. Кроме того он сможет собрать Большою жюри и выдвигать обвинения. Ранее прокурор мог допрашивать свидетелей только с их согласия и изучать только правительственные документы.