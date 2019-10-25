Проверка по расследованию о предполагаемом вмешательстве РФ в выборы в США приобрела статус уголовного дела

Проверка по расследованию о предполагаемом вмешательстве России в президентские выборы в США приобрела статус уголовного дела. Как пишет газета The New York Times, это позволит прокурору вызывать свидетелей в суд для дачи показаний и запрашивать документы. Кроме того он сможет собрать Большою жюри и выдвигать обвинения. Ранее прокурор мог допрашивать свидетелей только с их согласия и изучать только правительственные документы.
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