В Японии ушёл в отставку министр экономики из-за скандала

Иссю Сугавара в ходе избирательных кампаний преподносил жителям Токио мелкие подарки – дыни, курительные палочки и цветы. Когда информация об этом появилась в газетах, чиновник решил, что больше не может оставаться на своём посту. Премьер Синдзо Абэ принял отставку и извинился перед японцами.