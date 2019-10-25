В Багдаде силы безопасности применили водомёты для разгона протестующих

Беспорядки произошли в районе, где расположены иностранные посольства и правительственные учреждения. Сегодня на улицы основных иракских городов выйдут тысячи недовольных граждан. Они протестуют против бедности, безработицы и коррупции. Жертвами беспорядков, по официальным данным. уже стали более 150 человек, несколько тысяч пострадали.