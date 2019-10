Суд должен начать рассматривать по существу иск Дерипаски к The Telegraph и The Times, а также The Nation

Арбитражный суд Краснодарского края должен начать рассматривать по существу иск бизнесмена Олега Дерипаски к британским изданиям The Telegraph и The Times, а также американскому еженедельнику The Nation. Как говорил адвокат Алексей Мельников, их публикации привели к серьёзному финансовому ущербу.

Дерипаска утверждает, что опубликованные в изданиях ещё 10 лет назад материалы стали поводом для введения в отношении него персональных санкций в 2018 году. Из-за ограничительных мер состояние бизнесмена уменьшилось на 7,5 миллиардов долларов.