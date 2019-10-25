Сын Михаила Абызова вынужденно уехал в США, так как его могли забрать органы опеки

Сын бывшего министра по делам открытого правительства Михаила Абызова вынужденно уехал в США, так как его могли забрать органы опеки. Об этом Абызов заявил на заседании Басманного суда. Он напомнил, что у него на попечении двое несовершеннолетних детей от бывшей супруги, но из-за ареста счетов он не может выплачивать им алименты. Абызова обвиняют в мошенничестве и организации преступного сообщества. Суд продлил срок содержания его в СИЗО до 25 января.