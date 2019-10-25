Россия дополнительно перебросила в Сирию 300 военных полицейских из Чечни

Они будут участвовать в патрулировании сирийско-турецкой границы. Как отмечают в Министерстве обороны, полицейские также окажут содействие выводу подразделений курдских отрядов самообороны вместе с вооружением на 30 километров. На этом фоне появились сообщения, что Белый дом рассматривает вариант отправки пятисот американских военнослужащих для охраны нефтяных месторождений на северо-востоке Сирии. Об этом написала газета Wall Street Journal.