Совет директоров Центрального Банка сегодня рассмотрит вопрос о ключевой ставке

Одни эксперты ждут её снижения на 25 пунктов, другие на 50. Председатель ЦБ Эльвира Набиуллина ранее говорила, что текущая ситуация с инфляцией позволит смягчать денежно-кредитную политику быстрее, чем предполагалось.