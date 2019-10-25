Россиянка Мария Бутина, как ожидается, сегодня будет освобождена из американской тюрьмы

Завтра утром она прибудет в Москву сообщил посол России в США Анатолий Антонов. Он, в свою очередь, ссылается на информацию Госдепартамента. Бутина была осуждена на 18 месяцев «за сговор с целью незаконной работы иностранным агентом». Она признала себя виновной, в противном случае ей грозило многолетнее тюремное заключение.