Правительство попросили создать черный список пьяных пассажиров в поездах

Почти два года назад такие списки официально разрешили вести авиакомпаниям – вносить в них людей можно только по решению суда.

«У общества сформирован ясный запрос на ужесточение ответственности для лиц, находящихся в состоянии алкогольного опьянения в общественных местах», пишет в своем обращении к главе кабмина Дмитрию Медведеву руководитель федерального проекта «Трезвая Россия» Султан Хамзаев. Он предлагает правительству разрешить железнодорожным перевозчикам вносить пьяных граждан в черные списки. Как и в случае авиакомпаний, действовать запрет будет один год. Кроме того, в «Трезвой России» считают необходимым повысить штрафы, в частности, за курение до 5-8 тысяч рублей, а за употребление алкоголя в запрещенных местах предлагается взыскивать с нарушителей от 5 до 30 тысяч. Сейчас максимальный штраф составляет 1,5 тысячи рублей. Также «Трезвая Россия» просит сделать хулиганство в транспорте отдельной статьей в административном кодексе. Черные списки для дебоширов, считают в организации, позволят сформировать более ответственное отношение пассажиров к своему поведению.

По данным «Трезвой России», за первые шесть месяцев этого года из-за буйных пассажиров пострадало не менее 30 проводников. Всего, начиная с 2018 года, в перевозке было отказано 5 тысячам пьяных пассажиров поездов.