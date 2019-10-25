Сексуальные домогательства обсудят сегодня на заседании Парламентской Ассамблеи Совета Европы

Накануне там уже говорили о соответствующих исследованиях.

Сразу несколько выступающих должны рассказать о способах защиты женщин-парламентариев от домогательств и дискриминации. Накануне спикер ПАСЕ Лилиан Мори Паскье объявила, что к этому заседанию собраны исследовательские материалы, согласно которым ситуация с харрасментом в странах Совета Европы просто ужасает.

В ассамблее обсуждают эту проблему уже не первый год. Ранее там запустили инициативу по борьбе с домогательствами в законодательных органах Европы под названием «не в моем парламенте». Она, по словам Паскье, станет полноценным международным движением против сексизма.

Тем временем российская делегация снова участввует как полноценный член ПАСЕ. Она вернулась туда минувшим летом. В этом году её возглавляет спикер Госдумы Вячеслав Володин. Ранее депутат Оксана Пушкина говорила телеканалу RTVI, что в этой роли мог выступать глава комитета по международным делам Леонид Слуцкий, но его не выбрали из-за скандалов, связанных с сексуальными домогательствами.

В этом году конференция посвящена семидесятилетию Совета Европы.