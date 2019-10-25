Послы стран Евросоюза сегодня продолжат обсуждать отсрочку выхода Великобритании из состава сообщества

Ранее премьер Борис Джонсон заявлял, что его страна несмотря ни на что намерена до конца месяца покинуть ЕС.

Первое неформальное обсуждение отсрочки брекзита послы 27-ми стран ЕС провели в среду. Официальных решений не приняли. Все участники согласились с тем, что необходимо отложить выход Британии из Евросоюза, поскольку брекзит без соглашения с ЕС приведёт к тяжёлым экономическим последствиям. Вопрос сегодня могут обсудить и лидеры стран ЕС. Этого не исключил премьер Ирландии Лео Варадкар. По его словам, политики намерены решить на каких основаниях предоставить Лондону отсрочку и на сколько. Парламент Великобритании во вторник одобрил сделку о выходе страны, но отказался рассмотреть законопроект о брекзите в трёхдневный срок, как предлагал Борис Джонсон. В конце прошлой недели британский премьер направил в Брюссель два письма, в одном попросил об отсрочке до 31 января, но его не подписал. В другом Джонсон дал понять, что отсрочка нанесет ущерб интересам его страны и всему ЕС.

Лондон первоначально планировал покинуть Евросоюз в конце марта. Но к этому сроку британские власти так и не определились с планом Брекзита. Это привело к отставке премьера Терезы Мэй. Впрочем, и у нового главы правительства возникли сложности в этом вопросе.