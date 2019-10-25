Одиночные пикеты в поддержку политзаключенных пройдут в Москве на станциях метро за пределами центрального кольца

Это уже вторая серия пикетов. Людям необходимо постоянно напоминать, что законная связь между властью и обществом разорвана. Такое мнение «Эху Москвы» высказала муниципальный депутат, член президиума «Ассоциации независимых депутатов» Елена Филина.

Пикеты пройдут с 5 до 8 часов вечера на 50 станциях метро.