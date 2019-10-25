Суд на Кубани приступает к рассмотрению иска Олега Дерипаски к изданиям Times, Telegraph и Nation

Как передает «Интерфакс», миллиардер добивается защиты своей деловой репутации. Как сообщил адвокат Алексей Мельников, власти США внесли Дерипаску в санкционные списки на основании публикаций в этих англоязычных СМИ. Иск был подан в Арбитражный суд Краснодарского края.
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Внутренняя Африка Владимира Путина Снова выбрасывая миллиарды долларов на «геополитику», Путин позабыл, что он — президент страны, где две трети населения находятся у черты бедности или за ней. Где люди живут среди разбитых дорог, домов с протекающими крышами и мусорных полигонов. Где вся территория за границами МКАД сама напоминает Бурунди или Сьерра-Леоне…