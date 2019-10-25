Суд на Кубани приступает к рассмотрению иска Олега Дерипаски к изданиям Times, Telegraph и Nation

Как передает «Интерфакс», миллиардер добивается защиты своей деловой репутации. Как сообщил адвокат Алексей Мельников, власти США внесли Дерипаску в санкционные списки на основании публикаций в этих англоязычных СМИ. Иск был подан в Арбитражный суд Краснодарского края.