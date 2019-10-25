Белый дом прекратит подписку федеральных ведомств на The New York Times и The Washington Post

Об этом сообщает на своем сайте издание The Wall Street Journal со ссылкой на пресс-секретаря Белого дома Стефани Гришэм, которая объясняет это экономией средств. Между тем, Дональд Трамп не раз называл публикации этих газет об администрации США фейками.
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