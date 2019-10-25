По меньшей мере 50 тысяч человек должны покинуть свои дома из-за лесных пожаров в Калифорнии

Об этом сообщает телеканал NBC со ссылкой на департамент шерифа округа Лос-Анджелес. По данным телеканала, эвакуация затронула округ Каньон города Санта-Кларита, расположенного к северу от Лос-Анджелеса.

Как отмечает издание Deadline, в настоящее время пожар распространился на территории около 2 тысяч га. В тушении задействованы более 200 пожарных.

В результате природного пожара на севере Калифорнии в ноябре прошлого года погибли не менее 85 человек. Пламя уничтожило свыше 14 тыс. домов, площадь выгоревшей территории превысила 620 кв. км.