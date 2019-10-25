Российская военная полиция начала патрулировать границу между Сирией и Турцией

Предполагается, что это поможет остановить конфликт в регионе. Полицейские прошли как вдоль самой границы, так и по территориям нескольких поселений. В частности, колонна вошла в небольшой город Кобани. Её руководители встретились с местной администрацией и обсудили планы совместной работы, — передает агентство РИА «Новости».

Предполагается, что российские специалисты будут следить за порядком не севере Сирии вместе с войсками Дамаска. Министр обороны Сергей Шойгу отмечал, что эти люди будут гарантом безопасности местных жителей. Также в ведомстве говорили, что в начале ноября из России в регион перебросят еще два батальона военной полиции.

Газета «Ведомости» со ссылкой на свои источники пишет, что россияне нужны в зоне конфликта как некий буфер между войсками Сирии и Турции, поскольку если их там не будет, то это грозит, «самыми тяжелыми последствиями».

О переброске российской военной полиции к границе на этой неделе договорились президенты России и Турции. Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган также условились организовать безопасный выход из зоны проведения операции для курдских отрядом, которые ранее контролировали эту территорию.

Конфликт на севере Сирии начался в начале месяца, когда туда пришли турецкие войска. Их операция называется «Источник мира». Анкара утверждает, что таким образом она пытается обезопасить от террористов.