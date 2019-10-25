Суд в Сыктывкаре вынесет приговор в отношении тяжелобольного пенсионера

Его обвиняют в разжигании ненависти и экстремизме из-за поста в соцсетях. Пожилой мужчина — ему 73 года — не признаёт себя виновным.

Обвинения в экстремизме Владимир Баев называет сфальсифицированными ФСБ. Дело против себя, пишет интернет-издание «7x7», «государственным террором и пыткой». В прениях гособвинитель просила дать пенсионеру, который выступает с критикой Кремля, два года условно.

Прокурор считает, что Баева нужно осудить за возбуждение ненависти и оправдать по обвинению в призывах к экстремистской деятельности. Судья Эжвинского районного суда Сыктывкара Людмила Игушева сегодня вынесет приговор. У Баева рак и астма, он инвалид второй группы, но не может платить за лекарства. Его счета, на которые поступала пенсия, блокированы, пишет интернет-издание.

Его задержали год назад. Поводом стал пост в соцсети про семитские народы. Сначала пенсионер находился под подпиской о невыезде, около полугода назад его перевели под домашний арест. Неделю назад сотрудники ФСБ забрали Баева из больницы и отвезли в суд, который отправил пенсионера в СИЗО.

Баев не считает себя гражданином России, он живёт с советским паспортом и отрицает распад Союза. Соратники пенсионера недавно вывесили с балкона его квартиры плакат о том, что его преследуют по политическим мотивам.