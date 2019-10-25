Суд в Москве арестовал фигуранта дела о госизмене

Как передает «Интерфакс», речь идет об Алексее Валуеве. Решение суд принял еще 14 октября. Дополнительной информации нет, так как материалы дела засекречены. Известно, что мужчину задержали в середине декабря. Ему грозит до 20 лет лишения свободы.
2019-10-25T06:46:00+03:00
2019-10-25T06:47:59+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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06:46, 25 октября 2019
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