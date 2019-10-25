Министр экономики, торговли и промышленности Японии Иссю Сугавара подал в отставку

Как передает японское общественное телевидение, поводом стал скандал с подкупом избирателей — в частности, местный еженедельник сообщал, что Сугавара в округе, от которого избирался в парламент, преподносил избирателям в подарок дыни. На посту министра Сугавара также курировал развитие экономических отношений с Россией.
2019-10-25T06:32:00+03:00
2019-10-25T06:34:51+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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06:32, 25 октября 2019
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