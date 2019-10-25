Власти США могут отправить до 500 своих военнослужащих на северо-восток Сирии

Как пишет The Wall Street Journal, они будут заниматься охраной нефтяных месторождений. По сведениям издания, также в этом регионе могут быть развернуты нескольких десятков американских танков «Абрамс». Газета считает, что для США месторождения будут рычагом влияния во время будущих переговоров по Сирии.