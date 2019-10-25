Россия дополнительно перебросила в Сирию еще около 300 военных полицейских из Чечни

Как сообщает Минобороны РФ, они будут выполнять спецзадачи в 30-километровой зоне на сирийско-турецкой границе. Для нужд военных полицейских в Сирию перебросят более 20 бронеавтомобилей «Тигр» и «Тайфун-У».