Россия дополнительно перебросила в Сирию еще около 300 военных полицейских из Чечни

Как сообщает Минобороны РФ, они будут выполнять спецзадачи в 30-километровой зоне на сирийско-турецкой границе. Для нужд военных полицейских в Сирию перебросят более 20 бронеавтомобилей «Тигр» и «Тайфун-У».
2019-10-25T06:16:00+03:00
2019-10-25T06:21:09+03:00
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06:16, 25 октября 2019
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