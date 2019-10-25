Осужденный в России за шпионаж норвежец Фруде Берг может вернуться на родину в любой момент

Об этом в преддверии визита в Норвегию заявил глава МИД России Сергей Лавров. Берг был задержан российскими спецслужбами в декабре 2017 года в Москве. В апреле 2019-го Мосгорсуд признал его виновным в шпионаже и приговорил его к 14 годам колонии строгого режима. Ранее сообщалось, что Берг подал прошение о помиловании.
2019-10-25T06:15:00+03:00
2019-10-25T06:19:19+03:00
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06:15, 25 октября 2019
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