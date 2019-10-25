Министры обороны стран НАТО так и не пришли к решению по вопросу конфликта на севере Сирии

Дискуссия между членами НАТО была открытой, откровенной и вполне полезной, объявил по итогам встречи генсек альянса Йенс Столтенберг. Он подчеркнул, что в НАТО есть различные точки зрения по поводу действий Турции на севере Сирии, и что разногласия были и прежде, но всегда преодолевались. Ни о каких-либо конкретных мерах объявлено не было.

Другая ключевая тема нынешней встречи — это обновление базовых требований к коммуникациям, в том числе к создаваемым сетям связи пятого поколения. По словам Столтенберга, министры договорились обсудить риски. Источник «Эха Москвы» в НАТО отметил, что запрета на сотрудничество с китайскими компаниями, вероятно, не будет — это прерогатива самих участников альянса.

После официальных переговоров уже формате ужина министры обсудили гибридные угрозы. Отвечая на вопрос «Эха Москвы» Столтенберг пояснил, что к таким угрозам относятся и военная операция в Крыму, и хакерские атаки.