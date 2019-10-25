Осужденная в США россиянка Мария Бутина приедет в Москву утром в субботу

Об этом сообщает российское посольство в Вашингтоне. Уже сегодня Бутина будет переведена из федеральной тюрьмы в миграционный центр в Майами и в этот же день вылетит в Россию.

Бывшая помощница сенатора Александра Торшина была арестована летом прошлого года по обвинению в работе в качестве иноагента без уведомления об этом генпрокурора. По версии следствия, Бутина как минимум с 2015 года занималась в США «конспиративной деятельностью» в пользу России.

Бутина признала вину в нарушении закона США об иноагентах, пошла на сделку с прокуратурой и в апреле была приговорена к 18 месяцам тюрьмы. После депортации Бутиной на 10 лет закроют въезд в США.