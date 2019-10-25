В Москве у нескольких десятков станций метро состоятся одиночные пикеты в поддержку политзаключенных

Акции в этом формате начались больше недели — ее участники требуют прекращения преследования и освобождения фигурантов так называемого «московского дела», дела «Нового величия», дела «Сети» (организация запрещена в РФ) и других.

Люди с плакатами встанут сегодня вечером у 50 станций столичного метрополитена. Все они располагаются за пределами кольцевой линии. Идея в том, чтобы привлекать внимание к проблеме на самых загруженных станциях в спальных районах, куда москвичи возвращаются после работы. Организует акцию Ассоциация независимых муниципальных депутатов столицы.

Как отмечается на ее странице в Facebook, «из-за пропаганды и цензуры у нас почти не осталось способов рассказать о творящемся беспределе тем, кто смотрит телевизор. О полицейском и судебном беспределе должны узнать все» и «что одиночный пикет — единственная форма выражения протеста в современной России, не требующая согласования».

Среди тех, кто встанет сегодня с плакатами к метро, будут муниципальные депутаты, несколько парламентариев из Мосгордумы, журналисты, актеры, писатели, общественные деятели и отпущенные на свободу фигуранты политических дел. Метропикеты продлятся с 17 и до 20 часов.