СК объявил о завершении следствия по делу Егора Жукова

Фигурант московского дела обвиняется в публичных призывах к экстремизму. Как сообщил ТАСС адвокат Илья Новиков, в ближайшее время уголовное дело поступит в суд. Жуков был арестован 2 августа по обвинению в участии в массовых беспорядках, через месяц по ходатайству следствия его перевели под домашний арест. Своей вины студент ВШЭ не признаёт.

На новых фигурантов так называемого «Московского дела» Андрея Баршая, Владимира Емельянова и Егора Лесных оказывают давление в изоляторе временного содержания. Об этом «Эху Москвы» рассказала член ОНК Москвы Марина Литвинович. Она также заметила, что конкретно в этом ИВС нет перенаселения, есть пять свободных камер, однако руководство изолятора не выразило готовность идти на контакт.