Власти США могут отправить до  500 своих военнослужащих на северо-восток Сирии.

Как пишет The Wall Street Journal, они будут заниматься охраной нефтяных месторождений. По сведениям издания, также в этом регионе могут быть развернуты нескольких десятков американских танков «Абрамс». Газета считает, что для США месторождения будут рычагом влияния во время будущих переговоров по Сирии.
2019-10-25T05:11:00+03:00
2019-10-25T05:11:49+03:00
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05:11, 25 октября 2019
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