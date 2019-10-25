Мэрия Москвы согласовала проведение «Правого марша» 4 ноября в Люблино.

Об этом «Дождю» сообщил заявитель акции от партии «Третья альтернатива» Владимир Бурмистров. Одновременно власти Москвы впервые за 11 лет отказали организаторам «Русского марша», которые тоже подавали заявку на проведение акции 4 ноября в Люблино. Мэрия обосновала отказ проведением других мероприятий в городе в этот день.