Мэрия Москвы согласовала проведение «Правого марша» 4 ноября в Люблино.

Об этом «Дождю» сообщил заявитель акции от партии «Третья альтернатива» Владимир Бурмистров. Одновременно власти Москвы впервые за 11 лет отказали организаторам «Русского марша», которые тоже подавали заявку на проведение акции 4 ноября в Люблино. Мэрия обосновала отказ проведением других мероприятий в городе в этот день.
2019-10-25T05:08:00+03:00
2019-10-25T05:09:18+03:00
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05:08, 25 октября 2019
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