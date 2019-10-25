Бывший командир поисково-спасательного отряда «Экстремум» Сергей Солопат пропал в Петербурге.

Как сообщается в группе отряда во «ВКонтакте», 22 октября 49-летний Солопат вышел из метро «Ленинский проспект», и не вернулся домой. Поиски сейчас ведут полицейские, волонтеры отряда «Лиза Алерт» и другие добровольцы.