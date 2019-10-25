Бывший командир поисково-спасательного отряда «Экстремум» Сергей Солопат пропал в Петербурге.

Как сообщается в группе отряда во «ВКонтакте», 22 октября 49-летний Солопат вышел из метро «Ленинский проспект», и не вернулся домой. Поиски сейчас ведут полицейские, волонтеры отряда «Лиза Алерт» и другие добровольцы.
2019-10-25T04:12:00+03:00
2019-10-25T04:12:56+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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04:12, 25 октября 2019
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Переезд Франко Перед нами возникает такой же вопрос: как быть с Лениным? Перенос тела ничего не изменит. Нужно чтобы в обществе утвердилось, что он не был героем, что его идеи привели страну к репрессиям, голоду. Испанцы решение приняли. Для них Франко – диктатор, а его правление – темное время истории. Нам свое решение еще только предстоит принять…